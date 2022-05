Bernardeschi sfida subito la Juve: colpo di scena in Serie A

Federico Bernardeschi, dopo aver giocato la sua ultima partita con la Juventus, potrebbe sfidare subito Allegri: nuovo club in Serie A

Non è stata un’avventura felice quella del classe ’94 di Carrara in bianconero: ieri sera, proprio contro la Fiorentina, ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Juventus.

Ora resta da capire quale sarà il futuro di Federico Bernardeschi lontano da Torino. La scelta del prossimo club, infatti, è particolarmente delicata per il giocatore della Nazionale: il bivio è tra un altro flop e uno sperato rilancio. Tra le varie possibilità che si starebbero aprendo davanti a ‘Berna’, in particolare, ce ne sarebbe una che potrebbe intrigarlo più di ogni altra. La sfida a Massimiliano Allegri sarebbe immediata.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi ‘vede’ il Napoli | Jolly per Spalletti

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il prossimo club di Federico Bernardeschi potrebbe anche essere il Napoli di Luciano Spalletti. Con l’addio di Lorenzo Insigne, i partenopei sono alla ricerca di nuovi rinforzi per il reparto offensivo e un ‘jolly’ come l’ormai ex Juventus sarebbe gradito al tecnico di Certaldo. Massimiliano Allegri ed i bianconeri potrebbero ritrovare subito Bernardeschi come avversario nella prossima stagione.

Quello del trequartista della Nazionale, però, non sarebbe nemmeno l’unico nome preso in considerazione dal Napoli. Tra i giocatori più graditi da Spalletti, infatti, bisogna menzionare anche Domenico Berardi. Classe ’94 come Bernardeschi, quest’anno è stato protagonista di una stagione molto differente dal carrarino: 15 gol e 14 assist è il bottino in Serie A del giocatore del Sassuolo, in attesa della sfida col Milan di stasera. Luciano Spalletti è pronto a rivisitare l’assetto offensivo della sua squadra.