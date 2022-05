Juve, critiche pesanti: “Pogba e Di Maria inutili, il problema è Allegri”

La Juve ha concluso la sua stagione e ora è pronta a tuffarsi direttamente sul calciomercato. Tra Pogba e Di Maria, nuove critiche ad Allegri

La sconfitta di ieri ha sancito la fine di una stagione che non può essere soddisfacente per la Juventus. Infatti, i bianconeri hanno chiuso l’anno senza titoli e non è usuale per la Vecchia Signora.

Per questo motivo, è già tempo di calciomercato e di grandi colpi per rilanciare immediatamente i bianconeri. E i nomi in prima fila per far questo sono certamente Angel Di Maria e Paul Pogba. Vi abbiamo aggiornato a riguardo anche nelle ultime ore e facendovi capire quanto in realtà i due colpi siano vicini. Ma non è l’unica cosa che conta e non lo è soprattutto per i tifosi, dato che in molti guardano con diffidenza anche alla guida tecnica. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore.

Nuove critiche ad Allegri: il tecnico viene bocciato dai tifosi

Dopo il ko contro la Fiorentina, sono spuntati nuovamente tanti post di critica indirizzati proprio ad Allegri. C’è chi se la prende con il gioco espresso dalla Juve, chi addirittura va oltre e sottolinea come anche i grandi acquisti in programma potrebbero essere vani senza un cambio in panchina. Insomma, per molti la misura è colma tanto che da ieri sera #Allegriout è tornato a spopolare. Ricordiamo che la Juve ha già confermato Allegri, ma allo stesso tempo vi riportiamo di seguito diversi post su questa scia.

È inutile prendere Pogba. È inutile prendere Di Maria. È inutile fare una rivoluzione e cambiare 7/8 calciatori. Il problema principale è in panchina ed ha il nome di Massimiliano Allegri. #AllegriOut — theblackandwhitej (@OrlandoAita1992) May 21, 2022

Annata fallimentare.

L’accesso in UCL porterà

A)soldi che verranno di nuovo investiti male

B)la possibilità di nuove figuracce contro squadrette.

La vittoria in Italia verrà perseguita acquistando vecchietti strapagati che tra mondiale&Folletti moriranno a Gennaio#AllegriOut — Leonardo Sabato (@doctor_el86) May 22, 2022

Sono tre anni che non ne becchiamo una. #marottain #allegriout. Noi si paga per vedere calcio, azioni, non dico gol ma almeno tiri verso la porta, azioni di attacco. Nulla. Scandaloso. #AllegriOut — polite (@n_polite) May 21, 2022