“Imbarazzante”: Fiorentina-Juve non lascia scampo, Allegri ‘scaricato’

La Juventus chiude la stagione con una sconfitta e si incendiano le polemiche: Allegri sotto accusa ancora una volta

Non si chiude bene la stagione della Juventus: i bianconeri salutano il campionato perdendo in casa della Fiorentina. Una sconfitta che non cambia il quarto posto in classifica ma che non è stata digerita dai tifosi.

Così sui social sono partite le critiche, indirizzate soprattutto a Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano lungo tutto l’arco della stagione è stato sempre uno dei più criticati del popolo bianconero e questa ultima partita non fa eccezione. Non sono pochi i tifosi che chiedono l’esonero dell’allenatore, anzi c’è chi si augura proprio che quella di stasera sia l’ultima partita di Allegri sulla panchina bianconera.

“Siete davvero convinti che il prossimo anno cambierà il gioco della Juventus? – si domanda un tifoso – Allegri è da mandare via subito”. Un ritornello ascoltato diverse volte in stagione e che torna prepotente anche per l’ultima partita del campionato e dopo la qualificazione in Champions conquistata. Troppo poco per chi nell’ultimo decennio è stato abituato a fare incetta di titoli.

Ecco alcuni tweet su Allegri:

Voi siete davvero convinti che Allegri la prossima stagione cambia metodo di gioco? È da mandare via subito#FiorentinaJuventus — . (@Fozzagiuveee) May 21, 2022

Ma chi difende Allegri perche' lo fa? — Gianni D'Ambrosio 🇺🇸🇮🇹⚪️⚫️ (@GioDAmbr67) May 21, 2022

Allegri si è arrabbiato per l’ammonizione do Rabiot … non per il fatto che questi non tirano in porta nemmeno a piangere. Che mediocritá infinita. — davide borghesan (@daju29ro) May 21, 2022

Allegri cambia mestiere!!!! Sei la vergogna del calcio. Con te Juve da B, sempre!!!!!!!! — Mico (@micos56) May 21, 2022

Ditemi che è l'ultima di Allegri.

Vi prego.

Non posso credere, che una squadra venga messa in campo, così come fosse una partita amichevole.

Dai basta, finiamo questa agonia.#Juventus #FiorentinaJuve — dario forcolin (@darioforcolin) May 21, 2022

ma che spettacolo che sei Max Allegri…

per colpa tua una squadra rovinata… — Matteo Marchi (@matteriders) May 21, 2022