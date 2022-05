Adesso è ufficiale, stasera l’annuncio di Mbappe

Potrebbe arrivare questa sera, dopo l’ultima partita del PSG, l’annuncio del rinnovo di Kylian Mbappe

La lunga telenovela legata a Kylian Mbappe sta per concludersi. E la stella francese, come raccontato da Calciomercato.it, alla fine può restare al PSG, nonostante il lungo corteggiamento del Real Madrid.

Come appreso dalla nostra redazione, infatti, il giocatore ora sarebbe più vicino al rinnovo col club parigino. CM.IT vi raccontava già del nodo legato ai diritti di immagine che avrebbe potuto convincere Mbappe a restare a Parigi, a fronte di una proposta da 35 milioni di euro di ingaggio.

Anche nei giorni scorsi, l’ottimismo del PSG in una ‘rimonta’ sul Real Madrid cresceva. Ora i francese sembrano vicini al ‘colpaccio’. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha annunciato il programma di questa sera, dopo l’ultima partita della stagione e i festeggiamenti per la Ligue 1 stravinta. Attraverso una nota ufficiale, il club ha comunicato che Verratti e Marquinhos, insieme a Mbappe, entreranno in campo individualmente per essere premiati. Sarà anche l’occasione per l’annuncio del rinnovo? Staremo a vedere.