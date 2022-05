Fuga dalla Juve, richiesta ufficiale e doppia cessione

La Juventus si prepara a cedere altre due pedine. In estate saranno diversi i calciatori pronti a lasciare Torino e i bianconeri

Una vera e propria rivoluzione. La Juventus di Massimiliano Allegri si appresta a cambiare volto in molte zone del campo.

I bianconeri hanno già detto addio a Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi ma non saranno i soli. Come via abbiamo raccontato al momento non ci sono le condizioni affinché Alvaro Morata possa rimanere un’altra stagione con la maglia bianconera. Farà ritorno all’Atletico.

L’attacco, dunque, si prepara a cambiare volto totalmente. Tutto girerà attorno, chiaramente, a Dusan Vlahovic, anche perché anche Moise Kean ha le valigie in mano. L’attaccante ha deluso ampiamente le aspettative e stando a quanto riportato da Sky Sport ha dato la sua disponibilità a giocare altrove.

Calciomercato Juventus, non solo Kean: altro addio

Discorso identico per Pellegrini, pronto a cambiare maglia. Facile pensare che il futuro dell’attaccante italiano possa essere nuovamente all’estero. Al Psg ha fatto bene ma c’è la possibilità che possa trasferirsi nuovamente in Inghilterra, dove tante squadre hanno la disponibilità economica per accontentare la Juventus.

Per quanto riguarda il terzino si può ipotizzare un trasferimento anche in Serie A. Le due situazioni andranno monitorate, anche perché in caso di cessione i bianconeri avrebbero la disponibilità economica per poter muovere con forza per l’acquisto di un nuovo attaccante ma anche di un terzino sinistro. Alex Sandro è nella fase calante della sua carriera e appare evidente che serva un titolare nel ruolo.