Doppio colpo da 50 milioni: via libera Juventus

La Juventus mette nel mirino la possibilità di un doppio colpo, affare fattibile a quota 50 milioni: le condizioni

Sono giorni, ore, di attività febbrile in casa Juventus. Non c’è già tempo da perdere in vista della prossima stagione, i bianconeri necessitano di un pronto riscatto dopo una stagione deludente, che si è conclusa senza trofei per la prima volta dopo undici anni.

Calciomercato.it vi sta aggiornando su tutti i movimenti principali del club piemontese. Cresce la fiducia per Pogba vista la frenata del Psg, si registrano anche passi in avanti concreti per Angel Di Maria. Da monitorare anche la situazione per Perisic, con la Juventus pronta a tuffarsi sul croato ma occhio al possibile colpo di coda dell’Inter. In uscita, pare deciso il destino di Morata che non sarà riscattato e tornerà all’Atletico Madrid. Vari fronti operativi, dunque, per Cherubini e il suo staff. Con altri movimenti che potrebbero arrivare dalla Liga spagnola.

Juventus, doppio colpo dal Valencia: si può fare

‘Elnacional.cat’ scrive infatti che il Valencia, che ha bisogno di monetizzare, è pronto a cedere sia Carlos Soler, centrocampista col fiuto del gol, che Josè Gayà, laterale sinistro. Entrambi sono monitorati da tempo dalla Juventus, la cifra per la doppia cessione si aggirerebbe sui 50 milioni di euro. Il Barcellona sarebbe interessato, ma la cifra prospettata dal Valencia per l’operazione appare troppo elevata per quelli che sarebbero i desiderata dei catalani. Anche il Real Madrid ha pensato più volte ai due giocatori, ma per il momento le priorità dei Blancos sembrano altre. Non c’è stringente necessità di un laterale mancino e in mezzo al campo, l’obiettivo numero uno è Tchouameni. Ecco perché dunque la Juventus può inserirsi, a patto di racimolare i 50 milioni suddetti da una o più cessioni importanti.