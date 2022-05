CMIT TV | ESCLUSIVO agente Lobotka: “Scelta fatta sul futuro”

In esclusiva alla CMIT TV l’agente di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli quest’anno rivitalizzato da Luciano Spalletti

Nella diretta Twitch di oggi della CMIT TV è intervenuto anche Sasha-Huet Baranov, uno degli agenti di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è stato rivitalizzato disputando una grande stagione con la maglia del Napoli, dopo una prima andata al di sotto delle attese.

SEGRETO E SPALLETTI – “Qual è il suo segreto? Non c’è. E’ un giocatore di qualità. Non era facile fare il salto dal Celta Vigo al Napoli. Con Spalletti si sente bene, il mister gli ha dato subito fiducia. E quando ha fiducia, lui è un grande giocatore”.

PROSSIMO STEP – “Può essere uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Vediamo per il futuro, ma lui vuole rimanere al Napoli dove si trova benissimo. In Italia non ce l’ha chiesto nessuno, ma qualche società estera ha chiesto informazioni”.

KIWIOR – “Non penso possa lasciare lo Spezia – ha detto in esclusiva Baranov a proposito del 22enne centrocampista polacco, altro suo assistito – Ha ancora bisogno di crescere, è meglio che rimanga ancora un altro anno in Liguria”.

HANCKO – “Potrebbe tornare in Italia. Tre-quattro società italiane lo stanno seguendo, ma anche in Francia, Germania e Spagna. Vediamo cosa succederà, ma penso che ora sia arrivato per lui il momento di fare il salto di qualità. Alla Fiorentina arrivò troppo giovane”.

Baranov ha poi risposto su Skriniar e Hlozek, due calciatori che non rappresenta ma che conosce benissimo.

SKRINIAR – “Per me è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Gioca da tanto in Italia e questo, per un difensore, è un aspetto che fa la differenza”.

HLOZEK – “Mi piace molto, fisicamente è forte. Secondo me andrà via. Napoli? E’ uno da squadra importante”.