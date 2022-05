Addio Juventus: tre giocatori a scelta per lo scambio

L’accordo con il calciatore è totale, l’incontro con il club per l’intesa finale: tripla contropartita, Juve al tappeto

E’ il centrocampo il reparto in cui la Juventus ha intenzione di intervenire in maniera importante nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Le mosse bianconere già vanno in questo senso con la prima offerta formulata per Milinkovic-Savic e l’incontro con l’agente di Paul Pogba. Serbo e francese non sono però gli unici due nomi sui quali si sta concentrando la società piemontese. Cherubini è al lavoro per garantire quel salto di qualità necessario alla rosa di Allegri per poter tornare a competere per lo scudetto e per provare a fare strada in Europa.

Del resto, il centrocampo potrebbe vedere anche diversi addii (da Arthur a McKennie, passando per Rabiot visto che incedibili non ce ne sono) e gli acquisti potrebbero essere anche più di uno. Per un obiettivo juventino però le cose sembrano complicarsi visto che l’accordo con il nuovo club è già stato trovato ed ora si tratta di trovare l’intesa tra le società.

Calciomercato Juventus, accordo per Soler: tripla contropartita

Il nome è quello di Carlos Soler, 25 anni, centrocampista spagnolo che vuole lasciare il Valencia. Il club è pronto ad accontentarlo ma serve una società che venga incontro alla valutazione di 40-50 milioni di euro. Sul calciatore c’è da tempo il Barcellona che ha un’intesa con Soler e cerca quella con il Valencia.

Proprio per questo, secondo quanto affermato da Gerard Romero, è andato in scena un incontro tra i vertici di Barça e Valencia. I blaugrana non possono arrivare alla cifra richiesta e cercano di abbassare l’esborso cash offrendo una tripla possibile contropartita: Dest, Riqui Puig e Braithwaite. L’esterno olandese è il nome potrebbe portare ad un punto di incontro con la Juventus alla finestra, pronta ad approfittare se la trattativa non dovesse andare a buon fine.