Nuove conferme: clamoroso ribaltone sulla panchina della Juventus

Nuove conferme sul possibile ribaltone in casa Juventus: Agnelli non molla il suo sogno per la panchina. L’indiscrezione

Nonostante le recenti rassicurazioni di Andrea Agnelli, all’estero continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sulla panchina della Juventus.

Il giornalista Eduardo Inda, negli scorsi giorni, aveva rivelato su Zidane: “Sarà il prossimo allenatore del PSG, ma lo stanno tentando di nuovo da una città in cui era molto felice dal punto di vista calcistico. Parlo della Juventus, che gli sta mettendo pressione. Allegri è in discussione e hanno bisogno di un allenatore per la prossima stagione. Anche se insisto sul fatto che sarà il prossimo allenatore del PSG”. Non solo Paris Saint-Germain dunque: per l’allenatore francese si è tornato a parlare anche di Juve. Come noto, l’ex bianconero è un pallino del presidente Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, nuove indiscrezioni su Zidane

Nuove conferme arrivano dal portale ‘okdiario.com’: Didier Deschamps va verso la permanenza da ct della Francia fino ad Euro 2024, spingendo così Zidane sempre più al Paris Saint-Germain o alla Juventus. Viene rilanciato anche il club bianconero per il futuro del tecnico. L’ex Real Madrid sarebbe in attesa di una chiamata, nonostante la panchina al momento blindata di Massimiliano Allegri. La sua posizione non è al momento in discussione, ma Zinedine Zidane è sempre sullo sfondo. Staremo a vedere.