Juventus, vertice in corso: ecco di cosa si sta parlando

Grandi piani per il futuro in casa Juventus. Un vertice è in corso tra alti vertici dei bianconeri: ecco cosa sta succedendo

La Juventus è all’alba di grandi novità che potrebbero rivoluzionare la squadra e permettere ai bianconeri di tornare prepotentemente in lotta per lo scudetto, già dal prossimo anno.

Proprio in questi minuti, sta avvenendo un altro passo importante in tal senso. Infatti, John Elkann e Pavel Nedved sono presenti all’incontro tra Juventus e vertici EXOR presso il JHotel. Il meeting fa pensare alla nuova linea di investimenti condivisa tra proprietà e club. Una notizia niente male e che continueremo a seguire anche nelle prossime ore, perché potrebbe avere ricadute essenziali anche per il destino prossimo della Vecchia Signora.