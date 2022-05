Affare fatto, arriva il primo colpo della Lazio

Affare fatto, si aspettano soltanto le firme: la Lazio ha chiuso il primo colpo della prossima stagione, tutte le cifre

L’Europa League è ormai in cassaforte, la Lazio può già pensare alla prossima stagione. Il primo anno di Maurizio Sarri si chiuderà con un piazzamento tutto sommato soddisfacente, anche se magari l’arrivo del tecnico di Figline poteva far sperare in qualcosa di più.

I biancocelesti non sono mai riusciti ad entrare a pieno titolo nella lotta per la Champions ed ora che l’Europa League almeno è certa si può già pensare al mercato. Da lì dovrebbero arrivare i rinforzi evocati da Sarri in più di un’occasione, ma anche qualche cessione (Milinkovic il grande indiziato). Poi ci sono gli addii a zero, come quello di Lucas Leiva il cui contratto scadrà a fine giugno.

Tare però si è mosso in anticipo e avrebbe già individuato il sostituto del regista: si tratta di Marcos Antonio, 22 anni, centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk.

Calciomercato Lazio, fatta per Marcos Antonio

Come riferisce ‘Sky’, la Lazio e il club ucraino hanno già trovato un accordo per il trasferimento del 22enne alla corte di Sarri. L’intesa è per una cifra complessiva di dieci milioni di euro dei quali otto di parte fissa e due di bonus. Anche il calciatore avrebbe dato il suo benestare al trasferimento e si tratterebbe soltanto di apporre le firme sui contratti per formalizzare l’operazione.

Come detto il 22enne sarebbe stato individuato come sostituto di Lucas Leiva: l’intesa c’è, presto dovrebbero arrivare anche le firme. Marcos Antonio è il primo colpo della Lazio.