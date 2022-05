De Jong si allontana dal Barcellona: l’annuncio che stuzzica la Juve

Il Barcellona sta vivendo un momento complicato, nuovo annuncio di Laporta su de Jong: la Juventus osserva la situazione

Juventus e Barcellona, due società che stanno attraversando un momento delicato e che vogliono tornare a vincere al più presto. In comune, però, i due club potrebbe avere anche un nuovo giocatore: Frenkie de Jong.

I bianconeri sono alla ricerca di un top player a centrocampo, su precisa richiesta di Massimiliano Allegri. In questi ultimi giorni, come raccontato su Calciomercato.it, si starebbe surriscaldando la pista Pogba: il ritorno del francese, tuttavia, non escluderebbe un secondo colpo in mezzo al campo. Come detto a più riprese, l’interesse della Juventus per de Jong è ancora vivo: oggi l’annuncio di Laporta potrebbe fare piacere alla società piemontese.

Calciomercato Juventus, annuncio di Laporta su de Jong: “La priorità è l’economia del club”

Nella giornata di oggi ha parlato il presidente del Barcellona, dando delle indicazioni sulle strategie di mercato che saranno adottate dai catalani. Ai microfoni di ‘Catalunya Radio’, Laporta ha dichiarato: “Non so se ci saranno uscite dolorose, la priorità è l’economia del club”. Insomma, massima urgenza dei blaugrana è quella di far quadrare i conti e un addio potrebbe essere necessario: in questo senso, il nome di Frenkie de Jong sembra essere quello da attenzionare maggiormente.

La Juventus, come detto a più riprese, è interessata all’olandese e già a gennaio aveva fatto un tentativo per portarlo a Torino. Ricreare la coppia d’oro dell’Ajax con Matthijs de Ligt sarebbe una mossa importante per aumentare il livello qualitativo della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La valutazione di 70 milioni di euro, però, rischia di essere insormontabile per ‘Madama’.