Dybala e il saluto ai tifosi della Juve: “Il mio più grande premio”

Ieri Dybala, in un fiume di lacrime, ha salutato i tifosi presenti all”Allianz Stadium’ in occasione del match tra la Juventus e la Lazio

Paulo Dybala si congeda dai tifosi della Juventus anche attraverso Instagram. Il post dell’argentino arriva all’indomani del commovente saluto agli juventini presenti ieri sera all”Allianz Stadium’ in occasione della sfida con la Lazio e di un altro grande addio, quello di Giorgio Chiellini.

“Il saluto di tutti voi tifosi ieri è stato per me il più grande premio che potessi portarmi dietro. Grazie“, ha scritto Dybala sul proprio profilo Instagram – a corredo di un video – il cui futuro potrebbe essere ancora in Italia. I tifosi bianconeri sperano non con la maglia della storica rivale, l’Inter. In corsa anche la Roma di Mourinho oltre ovviamente ai club stranieri.