L’esubero di lusso è sul mercato: la Juve dimentica Dybala e Morata

La Juventus potrebbe rivoluzionare il proprio reparto d’attacco in vista del prossimo mercato estivo. Torna d’attualità una pista per i bianconeri

Un’esperienza agrodolce finora quella di Memphis Depay al Barcellona, dopo il trasferimento la scorsa estate a parametro zero dell’attaccante olandese in Catalogna.

Firma a parametro zero e tante aspettative, con il nazionale orange però finito tra le seconde linee dopo l’arrivo in panchina di Xavi. Tredici le reti in tutte le competizioni e un rendimento che non ha convinto fino in fondo la dirigenza blaugrana sul conto del classe ’94.

Il Barça punta forte in attacco su Lewandowski per tornare ai fasti di qualche stagione fa, approfittando del divorzio tra il bomber polacco e il Bayern Monaco. Matrimonio che ridurrebbe ancora di più gli spazi per Depay, finito nella lista dei cedibili e degli esuberi eccellenti del Barcellona dopo appena una stagione.

Calciomercato Juventus, torna d’attualità Depay per l’attacco

Per l’olandese potrebbe così tornare d’attualità la pista Serie A, considerando l’interesse di Juventus, Inter e Milan la scorsa estate. Sarebbe soprattutto la ‘Vecchia Signora’ che resterebbe attenta alla situazione dell’ex Lione come scrive il quotidiano ‘Diario Sport’. Il club bianconero sarebbe alla finestra per il giocatore, insieme ad Arsenal e West Ham.

La squadra di Allegri cambierà molto in attacco dopo l’addio di Dybala e un Morata sempre più in bilico, con Depay che rimarrebbe quindi sul taccuino della dirigenza della Continassa. Per il cartellino del 28enne attaccante ci sarà però da battagliare e superare la concorrenza delle compagini di Premier League.