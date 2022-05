Ribaltone Allegri: “La Juve ha chiamato il nuovo allenatore”

Indiscrezione dalla Spagna sulla panchina di Massimiliano Allegri. Agnelli tentato dal ribaltone: tutti i dettagli

Il pareggio-beffa di Milinkovic-Savic non ha rovinato la festa dell’Allianz Stadium per Chiellini e Dybala. Finisce un’era in casa Juventus con l’addio del capitano e del suo vice e numero 10.

La società bianconera ripartirà anche da Massimiliano Allegri. Lo ha confermato nelle scorse settimane il presidente Andrea Agnelli: “Per me il progetto Max è valido. Uno dei principali obiettivi era riportare solidità. La gara con l’Inter ci fa rimpiangere di non aver vinto lo Scudetto, non essere felici del percorso è difficile. Abbiamo un percorso di lungo periodo, ci conosciamo con Cherubini, Nedved, con lo staff e sappiamo quel che vogliamo ottenere. Avere rimpianti è di buon auspicio verso l’anno prossimo”. Tuttavia, il tecnico bianconero è stato molto criticato per la stagione della sua squadra e, nel corso dei mesi, si è anche parlato di un altro possibile ribaltone in panchina. A tal proposito, nuove indiscrezioni arrivano dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione su Zidane

Il giornalista spagnolo Eduardo Inda ha rivelato a ‘El Chiringuito’: “Zidane sarà il prossimo allenatore del PSG, ma lo stanno tentando di nuovo da una città in cui era molto felice dal punto di vista calcistico. Parlo della Juventus, che gli sta mettendo pressione. Allegri è in discussione e hanno bisogno di un allenatore per la prossima stagione. Anche se insisto sul fatto che sarà il prossimo allenatore del PSG”. L’ex Juve sarebbe dunque in pole per la panchina del PSG, ma stando al giornalista tentato anche dai bianconeri. Staremo a vedere.