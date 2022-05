Simeone-Atletico Madrid: arriva l’annuncio definitivo del Cholo

Diego Pablo Simeone chiarisce il suo futuro dopo il pareggio contro il Siviglia

Per tanti questo poteva essere l’ultimo anno all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Dopo lo scudetto della scorsa stagione, per l’allenatore argentino è stata un’annata altalenante. In campionato è stato quasi sempre molto lontano dallo scudetto e nelle giornate finali sembrava a rischio anche la Champions League. Alla fine traguardo raggiunto, anche se resta ancora da blindare il terzo posto. Ieri il pareggio per 1-1 nello scontro diretto con il Siviglia, che resta dietro di un solo punto.

È stata l’ultima partita al Wanda Metropolitano in questa stagione, una serata emozionante anche e soprattutto per l’addio a Luis Suarez, che nonostante le sole due stagioni all’Atletico ha lasciato un segno indelebile ed è stato acclamato. In conferenza stampa, Diego Simeone ha chiarito anche il suo futuro: “Non c’è niente da dire, io sarò qui come sempre. State tranquilli”.

Poche parole d’impatto per il tecnico colchonero che si sofferma sulla stagione: “Ci sono tante cose che ho molto chiare nella mia autocritica finale, su cosa avrei dovuto fare meglio. Le scuse sono inutili, in un anno particolare abbiamo tutti la responsabilità di non essere andati oltre, pur rispettando l’obiettivo prefissato dalla società. Per competere al top bisogna migliorare, parlare e credere in ciò che facciamo. Ci stiamo avvicinando di volta in volta a Real Madrid e Barcellona ma anche Siviglia, Betis e Bilbao si stanno avvicinando a noi…” Intanto l’Inter, con Marotta che pure aveva fatto un pensierino (alla lontana) su Simeone, è destinata a proseguire con Inzaghi.