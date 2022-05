CMIT TV | Sabatini: “Non sono abituato, vivo nel terrore”. Annuncio sul futuro

Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni trattando diversi argomenti

Per pochissimo la Salernitana non è riuscita a battere l’Empoli al Castellani e chiudere il discorso salvezza. Perotti ha fallito l’appuntamento decisivo dal dischetto, perciò la lotta con il Cagliari è ancora aperta, mentre Genoa e Venezia sono già fuori dai giochi.

Non la sta vivendo bene Walter Sabatini, come ha ammesso ai microfoni Calciomercato.it in occasione della cerimonia del ‘Premio Maestrelli’. Di seguito le parole del direttore sportivo dei granata, trasmesse sulle frequenze della CMIT TV sul nostro canale Twitch: “Non sono abituato all’idea di retrocedere, sarebbe un evento nefasto, sto vivendo in una situazione di terrore“.

FUTURO – “Il mio futuro a Salerno dipende dal mio stato d’animo e non so come sarà dopo la gara“.

SALVEZZA – “Se non ci salveremo la gente non si ricorderà cosa abbiamo fatto. Perotti? Si è disperato come nessun calciatore ho mai visto, per i compagni, l’ambiente, i tifosi. Spero che la vita gli restituisca subito qualcosa perché è una grandissima persona“.

SCELTE – “Sono sempre stato criticato, ma non ho mai avuto paura delle mie scelte“.