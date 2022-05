Donnarumma choc: l’infortunio è improvviso

A fine campionato, torna in campo l’Italia con svariati impegni: ma la Nazionale di Mancini rischia di perdere Donnarumma

La Serie A di quest’anno ci regala un finale in volata come non capitava da oltre un decennio. Milan e Inter si giocheranno lo scudetto all’ultima giornata, ma la stagione non sarà ancora conclusa lì. Dopo le finali delle competizioni europee, tornerà in campo la Nazionale italiana, con cinque gare in quindici giorni a inizio giugno.

Impegni di prestigio, dalla ‘finalissima’ con l’Argentina a Wembley e i quattro match di Nations League, tra cui due contro la Germania e uno con l’Inghilterra. Ma per il Ct Roberto Mancini il finale di stagione sta regalando problemi su problemi a livello di infortuni. Delle condizioni incerte della caviglia di Immobile si sa già, oltre a quelle del centravanti preoccupano le condizioni di Donnarumma. Il portiere del Psg avrebbe riportato, stando a ‘Onzemondial’, un infortunio al palmo della mano tutto da valutare, che potrebbe costringerlo a non allenarsi per alcuni giorni. La speranza del Ct è di avere a disposizione il portiere titolare per una serie di match prestigiosi e importanti.