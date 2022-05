Juve, tutto è in gioco: l’annuncio del centrocampista sul suo futuro

La Juve aspetta il termine della stagione, poi sarà tempo di novità definitive per il futuro del centrocampista. Ecco l’annuncio sul suo futuro

La Juve ormai non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Stagione che per i bianconeri si è ormai configurata come un anno zero, da cui ripartire più forti per la prossima stagione e con lo scudetto come chiaro obiettivo.

La Vecchia Signora dovrà tuffarsi concretamente sul calciomercato, a caccia dei colpi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma dovrà anche fare i conti con gli uomini già tesserati e decidere come gestirli. Uno di questi è Aaron Ramsey. Il matrimonio tra il gallese e la Juve non è andato come i bianconeri inizialmente speravano, anzi. Tra tanti infortuni e una continuità praticamente mai arrivata, l’ex Arsenal è andato al Rangers a gennaio con la formula del prestito. E trovando anche un periodo decisamente fortunato, dato che gli scozzesi sono in finale di Europa League. Il futuro, però, è ancora tutto da scrivere.

Juve, Ramsey parla del futuro: “Nulla è ancora deciso”

Il destino di Ramsey si deciderà nelle prossime settimane. Il centrocampista ha un contratto con la Juve fino a giugno 2023, ma difficilmente tornerà a Torino. È stato lo stesso calciatore a fare il punto sulla sua situazione, come riportato da ‘Tribal Football’: “Ci sarà una decisione dopo la stagione, non ci sono ancora aggiornamenti a riguardo. Non vedo l’ora che arrivino le ultime settimane qui e spero che la renda un’esperienza davvero memorabile per me – continua il gallese -. Sono sicuro che ci saranno colloqui dopo la stagione, ma in questo momento sono concentrato solo sul tentativo di vincere queste due competizioni con i Rangers“.