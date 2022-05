Betclic Apogee primo team di eSports al mondo carbon neutral! I dettagli

BETCLIC APOGEE è il primo team di eSports al mondo ad aver azzerato le emissioni di CO2. Tutti i dettagli

BETCLIC APOGEE diventa il primo team di eSports al mondo ad aver azzerato le emissioni di CO2. L’impegno della squadra di eSports, attiva su FIFA, in merito alla sostenibilità e alla salvaguardia del pianeta ha dato il via a un processo scientifico che si è concluso con successo.

Il progetto è in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e non si fermerà: i crediti di carbonio verranno impiegati in progetti di rigenerazione innovativi. Come si legge nel comunicato diffuso, si tratta di un traguardo storico senza precedenti: BETCLIC APOGEE è stato certificato oggi come primo team di eSports al mondo ad aver azzerato le emissioni di CO2 (carbon neutral). Il sigillo di sostenibilità ambientale è stato conferito da un ente indipendente con sede nei Paesi Bassi – ZEROCertified.

Questa la soddisfazione di Gonçalo Brandeiro, CEO del team: “Questo traguardo è il primo passo verso il raggiungimento di un sogno che culliamo per il mondo degli eSports – l’azzeramento delle emissioni di CO2 in questo settore. È motivo di grande orgoglio per noi dare il calcio d’inizio con BETCLIC APOGEE a questo processo di trasformazione globale”.