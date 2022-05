Messi torna al Barcellona, papà Jorge ‘conferma’

Lionel Messi e il Barcellona, una storia d’amore che potrebbe seriamente vivere un altro capitolo

L’addio di Lionel Messi al Barcellona è stato uno degli eventi più importanti negli ultimi anni per il calcio mondiale. Uno dei matrimoni più significativi della storia, chiuso per i problemi finanziari dei blaugrana che non hanno potuto rinnovare il contratto dell’argentino.

La ‘pulga’ è volata a Parigi, ma fino ad ora l’esperienza con la squadra di stelle allenata da Pochettino è stata tutt’altro che indimenticabile. Il PSG ha vinto sì il campionato, ma ormai non è più una novità nonostante l’intermezzo Lille dello scorso anno. Quello che più premeva ad Al-Khelaifi era ovviamente la Champions League, sfumata rovinosamente contro il Real Madrid. La squadra con Messi, Mbappe, Neymar e Di Maria, senza contare Verratti, Marquinhos e Donnarumma, è rimasta ancora una volta a secco di trofei europei. Per l’argentino appena 11 gol in 33 presenze, di cui 5 in Champions, anche se con 13 assist in campionato. Poi tanti infortuni che hanno condizionato il suo rendimento e qualche fischio anche per lui dopo il ko col Real.

E anche per questo, quasi da subito si è cominciato a parlare di un ritorno al Barcellona. La sensazione è che prima o poi questo possa accadere, anche se le sirene esotiche (americane più che altro) si fanno sempre sentire. A maggior ragione con la dichiarazione che si è fatto appena scappare lo stesso Jorge Messi, papà di Lionel. “Se tornerà al Barcellona? Lo spero, un giorno”, ha detto sbarcato proprio in Catalogna e ‘catturato’ dal Chiringuito.