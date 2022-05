Strappo alla regola Juventus: 10 milioni d’ingaggio al top player

La Juventus accelera sul mercato, c’è un colpo che Allegri vuole più di tutti: per accontentarlo i bianconeri pronti alla maxi offerta

Ultime due gare di campionato per la Juventus, da provare a onorare nel migliore dei modi. Ambizioni di classifica praticamente inesistenti, anche la rincorsa al posto sul podio, con il Napoli scappato a +4 a 180 minuti dal termine, si è fatta quasi impossibile, ma le sfide con la Lazio del grande ex Sarri e la Fiorentina che è stata di Vlahovic richiedono un impegno e un atteggiamento corretto, per chiudere almeno nella consapevolezza di poter crescere in vista della prossima stagione.

Ma è già calciomercato, per la società bianconera, che dà fiducia a Massimiliano Allegri nonostante un anno senza trofei e intende accontentarlo nelle sue richieste. Che sono note: giocatori di qualità e quantità per alzare l’asticella e ritrovare la Juve di un tempo, che attualmente è poco più di un ricordo sbiadito. Servono calciatori di un certo impatto per farlo e, per arrivare ai suddetti, spingersi oltre una certa soglia, per quanto possibile, dal punto di vista economico.

Calciomercato Juventus, conferme sull’incontro per Pogba: rilancio definitivo

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus non si da’ ancora per vinta per Paul Pogba, nonostante l’interessamento del Psg per il francese. Il club parigino può vantare una maggiore disponibilità economica, di contro la Juventus può giocare sulla volontà, mai nascosta, da parte del giocatore di tornare in un posto dove si è sentito a casa. Il grande ex tornerebbe dopo sei anni con un ruolo centrale nel nuovo ciclo bianconero, le notizie che circolano in queste ore parlano di un summit, previsto per lunedì, tra la società e l’avvocatessa Rafaela Pimenta, che cura gli interessi del centrocampista. Per convincere Pogba, la Juventus, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, può spingersi a una offerta come quella poi ritirata per Dybala. Vale a dire, sette milioni e mezzo netti di parte fissa, spingendosi al tetto massimo, più altri bonus per arrivare a circa 10 milioni di ingaggio annuo. Basteranno per strappare il sì? Da domani lo scopriremo.