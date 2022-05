Confermata anticipazione CM.IT: ecco quanto chiede Lotito per Milinkovic

Confermata l’anticipazione di CM.IT: ecco la richiesta di Lotito per la cessione di Sergej Milinkovic-Savic

Tiene sempre banco il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, tornato nelle ultime settimane in cima alla lista della Juventus di Massimiliano Allegri.

Come anticipato da Calciomercato.it, la Juve ha presentato una prima offerta da 45-50 milioni per Milinkovic, offerta prontamente rifiutata dalla Lazio. Il centrocampista può esser sacrificato dal club biancoceleste, ma serve una cifra più alta. Non 140 milioni, non 100, ma almeno 50-60 milioni di euro. Un’anticipazione che trova oggi conferma: come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, alla Juve come alle altre società interessate (su tutte Manchester United e PSG) è stato fatto capire che per il prezzo di Milinkovic ci si trova più vicini alla soglia dei 50 milioni che non a quella da 100 milioni che aveva reso il centrocampista serbo di fatto intoccabile nelle scorse sessioni di calciomercato. La società bianconera è alla finestra.