Bernardeschia via dalla Juve, destinazione impensabile

Destinazione a sorpresa per Federico Bernardeschi in caso di mancato rinnovo con la Juventus. Tutti i dettagli

È ancora da scrivere il futuro di Federico Bernardeschi in casa Juventus. L’esterno, in scadenza di contratto a giugno, non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con i bianconeri.

Come anticipato da Calciomercato.it, la priorità del giocatore resta il prolungamento con la Juve. Lo ha confermato negli scorsi giorni il suo agente, Federico Pastorello: “Non commento situazioni di altri giocatori, ma non ho mai avuto la percezione che Federico non fosse riconfermato. Magari c’è un gioco delle parti e possono darti la sensazione di non essere così importante nel progetto. Ma con la Juve il dialogo per il rinnovo è aperto. La sua priorità è rimanere. Poi, è normale che debba aprire ad alternative, che ci sono: lui non si immagina in un club che non sia un top club. La Juve lo è, ce ne sono però anche altri”. Tuttavia, c’è ancora distanza economica tra le parti e la dirigenza bianconera punta ad un rinnovo al ribasso.

Calciomercato Juventus, il Galatasaray punta Bernardeschi: l’indiscrezione

La Juventus non ha ancora deciso sul rinnovo di Bernardeschi, continua a prendere tempo, e secondo quanto riportato dal portale turco ‘Sporx’ sulle sue tracce ci sarebbe ora il Galatasaray. Il club giallorosso sta monitorando la situazione dell’ex Fiorentina, pronto all’assalto in caso di fumata nera con i bianconeri. Possibile pista a sorpresa, dunque, per Federico Bernardeschi.