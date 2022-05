“Cosa assurda”: bufera finale per Empoli-Salernitana

Empoli-Salernitana si accende nel finale con il pareggio di Bonazzoli e il rigore concesso ai granata grazie al Var: che polemiche

Finale infuocato tra Empoli e Salernitana, sfida decisiva per la lotta salvezza. I granata, sotto di un gol per la rete di Cutrone nel primo tempo, riescono a trovare il pareggio con Bonazzoli che in rovesciata approfitta al meglio di un’uscita non perfetta di Vicario, fino a quel momento tra i migliori in campo.

La rete del pareggio dà nuovo entusiasmo alla squadra di Nicola che va a caccia della vittoria che sarebbe fondamentale in chiave salvezza. Snodo decisivo del match all’81’ quando Coulibaly cade in area dopo un intervento di Romagnoli. L’arbitro Massa lascia proseguire, facendo segno di no con il dito, ma è richiamato al monitor per l’on-field review dopo il check al Var. Il direttore di gara assegna il penalty che Vicario para a Perotti. La decisione di Massa non passa inosservata con critiche pesanti all’arbitro da entrambi i lati: c’è chi afferma che il calcio di rigore non avrebbe dovuto essere assegnato e chi, invece, non capisce come non possa essere stato fischiato già dal campo.

Ecco alcuni tweet sul rigore fischiato nel finale di Empoli-Salernitana:

Quindi il Var é stato utilizzato in maniera giusta? Incredibile avvenimento #EmpoliSalernitana — MatteAlpha (@MatteCurvaSud) May 14, 2022

la cosa a dir poco assurda è che un rigore tanto GIGANTESCO Massa NON l'aveva dato, facendo da due metri segno di NO con la mano#EmpoliSalernitana — ApocaFede (@DrApocalypse) May 14, 2022

Rigore netto, per fortuna visto dal VAR.

Massa pensava che la palla l'avesse presa prima il difensore.#EmpoliSalernitana — Pierre Clement (@pc_947) May 14, 2022

Ma che rigore è… #EmpoliSalernitana — Riccardo Basile (@RiccardoBasil13) May 14, 2022