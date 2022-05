Pogba e il ritorno alla Juve: la telefonata della svolta

Pogba dirà addio al Manchester United alla fine di questa stagione, non rinnovando il contratto in scadenza a giugno

Paris Saint-Germain e Juventus sono le due possibili destinazioni di Paul Pogba, che il 30 giugno – quando scade il suo contratto – dirà ufficialmente addio al Manchester United. I francesi sono avanti, come scritto da Calciomercato.it il club dell’emiro è pronto all’assalto decisivo per strapparlo alla concorrenza bianconera.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, la Juve non ha però intenzione di mollare la presa sul grande ex. Allegri lo rivuole a Torino, tanto che – come riporta Marcello Chirico di ‘7 Gold’ – ha avuto anche un contatto telefonico con il classe ’93 che negli ultimi due anni è stato spesso fuori a causa di problemi fisici (appena 27 presenze quest’anno).

Calciomercato Juventus, Allegri telefona a Pogba: 10 milioni di euro sul tavolo

“Allegri e Pogba si sono sentiti telefonicamente“, ha scritto Chirico su Twitter. Inoltre lo stesso tecnico bianconero “ha anche chiesto alla dirigenza di fare uno sforzo per riportarlo a Torino”.

#Allegri 📞 #Pogba

Si sono sentiti.

Il tecnico ⚪️⚫️ ha anche chiesto alla dirigenza #Juventus di fare sforzo per riportare 🇫🇷 a Torino.

L’offerta della @juventusfc é simile a quella inizialmente proposta a #Dybala: 8mln + 2 di bonus. — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) May 14, 2022

L’offerta della Juve – specifica Chirico – è simile a quella inizialmente proposta a Dybala: 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus”. Un totale di 10 milioni di euro, con ‘La Vecchia Signora’ che può eventualmente sfruttare a proprio vantaggio i benefici del Decreto Crescita.