Adesso rischia grosso: “Via dalla Juve come Marotta e Paratici”

Tensione e nervi tesi alla Juventus dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Potrebbero esserci grandi novità in estate, non solo a livello di parco giocatori

C’è tensione nell’ambiente Juve dopo il ko in Coppa Italia contro l’Inter nella finalissima di mercoledì scorso all’Olimpico, vinta ai supplementari dalla squadra allenata da Simone Inzaghi.

Il club bianconero chiude dopo undici anni la stagione senza trofei, con critica e tifosi che hanno puntato il dito anche contro Massimiliano Allegri per la deludente stagione della ‘Vecchia Signora’. Stagione salvata parzialmente dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma certamente l’annata della Juventus non può andare in archivio positivamente considerando le grandi aspettative dopo il ritorno in panchina del tecnico livornese.

Nervi tesi post-match della finale di Roma contro l’Inter, soprattutto tra il vicepresidente Pavel Nedved e lo stesso Allegri. Un malumore che potrebbe portare all’addio dell’ex Pallone d’Oro, visto che che l’allenatore toscano è blindato della fiducia di Agnelli e di un ricco contratto fino al 2025.

Juventus, scotta la posizione di Nedved: possibile addio

Sullo spinoso tema è intervenuto anche Tony Damascelli: “Nedved non è il solo all’interno della società ad avere un’opinione critica nei confronti del tecnico – sottolinea il giornalista su ‘Il Giornale’ – Questo non serve, non è utile, non rasserena anche perché Allegri gode della massima fiducia di Andrea Agnelli, dunque di chi ha in mano le sorti della Juventus”.

Damascelli aggiunge sul futuro di Nedved: “Non si può escludere che gli ultimi sfoghi del vicepresidente possano portare a una separazione, come è accaduto con Marotta prima e Paratici dopo. Ma non è certamente questa la soluzione dei problemi che assillano squadra e club, dunque il progetto tecnico e il bilancio finanziario. Gli uomini passano, la Juventus resta”.