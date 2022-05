La Juve prova il sorpasso: lunedì incontro per Pogba

La Juve ora accelera e crede davvero nel colpo Pogba. Ci sono novità importanti per il possibile ritorno del francese a Torino

Paul Pogba e la Juve, un amore che concretamente non è mai finito e che nel prossimo futuro potrebbe nuovamente riaccendersi. E non come una finestra riscaldata, ma come uomo centrale del progetto.

E ora che la stagione sta volgendo al suo termine, è tempo di incontri e trattative per far sì che il francese torni davvero a Torino. Vi abbiamo riportato la situazione relativa il centrocampista e il forte interesse del PSG già negli ultimi giorni, come anche l’offerta più bassa della Vecchia Signora rispetto a quella dei transalpini. Nelle ultime ore, però, si sa di più ed è che la Juve ci sta provando con ancora più convinzione per il calciatore ora al Manchester United.

Pogba-Juve, pronto l’incontro con l’agente

Il contratto di Pogba con i Red Devils è in scadenza il 30 giugno 2022, più passano i giorni più pare chiaro che il francese non rinnoverà il contratto con gli inglesi. Ora è praticamente un testa a testa tra PSG e Juve, ma i bianconeri pronti a un nuovo passo concreto. Sul piatto, infatti, c’è l’offerta della Vecchia Signora ed è alle porte l’incontro tra le parti. Secondo quanto riporta ‘Sky’, infatti, Rafaela Pimenta, che ora cura gli interessi di Pogba, nella giornata di lunedì arriverà a Torino per capire se è realmente possibile portare avanti le trattative. Il problema resta sempre di natura economica, dato che la proposta bianconera è più bassa di quelle della concorrenza. Staremo a vedere se alla fine prevarrà il cuore e il ritorno a Torino.