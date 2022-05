Decisione già presa sul futuro: Spalletti lo ha annunciato in conferenza

La stagione del Napoli si avvia alla conclusione ed in vista della prossima gara di campionato contro il Genoa ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti

Chiudere al meglio un campionato comunque di alto profilo: è questa la missione del Napoli che è attualmente terzo in classifica con 4 punti di vantaggio da proteggere sulla Juventus. La prossima gara di Serie A vedrà la squadra di Luciano Spalletti impegnata in casa contro il Genoa per salutare l’ultima volta il pubblico del Maradona. Lo stesso allenatore toscano ha parlato questa mattina in conferenza stampa: “Quando sono arrivato c’era molta indifferenza, ora mi sento meno solo. Ci sono molte più persone che credono nel Napoli. Altrimenti riprendiamo le griglie di partenza della Champions fatte dai giornali. Dopo soprattutto che Sarri era andato alla Lazio e Mourinho alla Roma, ci mettevate settimi! Poi sono cambiate tante cose visto che speravano tutti nello Scudetto”.

Spalletti ha quindi proseguito sullo striscione: “Noi e tutto il Napoli il nostro striscione lo abbiamo fatto e firmato. Abbiamo messo la firma su un campionato difficilissimo e raggiunto un traguardo importante come la Champions League”. A seguire sulla partita col Genoa: “Domenica ci aspetta una partita difficile e un traguardo importante da raggiungere come il podio. Vogliamo fare una partita di livello. Il Genoa è una squadra frenetica e fisica. Dobbiamo scendere in campo con la formazione migliore, ci aspetta una gara difficile”.

Una cosa però è certa e riguarda il prossimo futuro al Napoli: “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi. Bisogna perdere un po’ di energie per difenderci, ma noi andiamo avanti a costruire un Napoli ancora più forte”.