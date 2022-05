Consigli Fantacalcio: 37esima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla 37esima di Serie A: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

E’ tutto pronto per il penultimo turno di Serie A. Un turno che vedrà scendere le squadre, ancora una volta, in orari diversi del weekend. Una scelta che non piace ai club in lotta per la salvezza ma anche a quelli che si giocano l’accesso in Europa League e allo Scudetto. Stavolta toccherà al Milan giocherà per prima: lo farà domenica alle 18.00 contro l’Atalanta. L’Inter farà visita al Cagliari, alle ore 20.45. La 37a giornata, che avrà inizio sabato, si chiuderà lunedì con Juventus-Lazio.

Fantacalcio, i consigli per la 37esima giornata

Empoli-Salernitana sabato ore 15

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, L. Coulibaly, Ederson, Ruggeri; Verdi, Djuric.

Hot: Pinamonti vuole chiudere al meglio. Verdi ed Ederson sono i trascinatori

Not: Radovanovic non è giocatore da bonus

Sorpresa: Occhio a Djuric e Bandinelli

Verona-Torino sabato ore 18

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti.

Hot: Simeone vuole tornare alla rete. Zima sta facendo bene

Not: Brekalo sta vivendo un momento di difficoltà

Sorpresa: Vojvoda ha licenza di spingere

Udinese-Spezia sabato ore 18

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Marì, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj.

Hot: Deulofeu cerca riscatto. Attenzione agli inserimenti di Agudelo

Not: Pussetto non ci convince

Sorpresa: Makengo sta facendo bene

Roma-Venezia sabato ore 20.45

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

VENEZIA (3-4-2-1): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Vacca, Haps; Aramu, Cuisance; Henry.

Hot: Zaniolo deve riscattarsi! Aramu è sempre una buona scelta

Not: Ceccaroni ci fa impazzire

Sorpresa: Zalewski può essere la sorpresa

Bologna-Sassuolo domenica ore 12.30

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Hot: Arnautovic e Raspadori possono infiammare il derby

Not: Muldur non ci esalta

Sorpresa: Theate sta giocando molto bene

NAPOLI-GENOA domenica ore 15:00

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Østigard, Criscito; Badelj, Galdames; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro.

Hot: Insigne vuole salutare nel miglior modo possibile. Sì alla qualità di Fabian e Amiri

Not: Meglio evitare Frendrup

Sorpresa: Portanova può tornare a sorprendere

MILAN-ATALANTA domenica ore 18:00

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Muriel.

Hot: Leao è on fire! Zapata tirato a lucido! Sì a Tonali e Muriel

Not: Djimsiti rischia grosso giocando a destra

Sorpresa: Rade Krunic vuole stupire tutti

CAGLIARI-INTER domenica ore 20:45

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

Hot: Martinez e Perisic non si toccano! Si può provare Pedro

Not: Ceppitelli può andare in difficoltà

Sorpresa: Keita per il classico goal dell’ex

SAMPDORIA-FIORENTINA lunedì ore 18:30

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

Hot: Sabiri è l’uomo in più! Gonzalez e Torreira ottime idee

Not: Bereszynski non porta bonus

Sorpresa: Piatek anche dalla panchina

JUVENTUS-LAZIO lunedì ore 20:45

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Miretti; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Hot: Vlahovic sfida Immobile! Luis Alberto non tiratelo fuori

Not: turno di riposo per De Sciglio

Sorpresa: Non avete paura a mettere Zaccagni