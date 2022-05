Tra Dybala e Morata spunta… Di Maria: indizio social bianconero

L’opzione Juventus resta tra le più forti e concrete per il futuro di Angel Di Maria che dovrebbe lasciare il Paris Saint Germain. Intanto spunta un like ‘galeotto’

Sarà un’estate di grandi cambiamenti per la Juventus che dovrà risollevare le sorti di una squadra ancora lontana dai successi di qualche stagione fa, e ferita anche dall’epilogo della finale di Coppa Italia. Allegri e soci dovranno quindi ripartire con un occhio anche al mercato che tra entrate ed uscite riserverà non poche modifiche. Il tutto a partire dall’attacco dove è già annunciato l’addio di Dybala per il quale si va a caccia di un sostituto. Tra i nomi più intriganti e di maggiore esperienza nella zona offensiva c’è quello di Angel Di Maria, che esattamente come il connazionale juventino ha il contratto in scadenza a giugno col PSG.

Al netto della speranza di restare a Parigi per un altro anno, il suo futuro appare diverso. Nell’attuale accordo con i transalpini è presente l’opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione ma non è stata per ora controfirmata dal Paris. Ecco quindi che resta molto forte l’opzione Juventus, con i contatti già costanti tra le parti, che proseguono con una scelta che verrà fatta a stretto giro.

Calciomercato Juventus, Di Maria per il post Dybala e intanto spunta un like su Instagram

Viva quindi la pista che porterebbe Di Maria a giocare le ultime importanti carte in Europa con la maglia della Juventus. Ed a proposito di maglia arriva dai social l’ultimo indizio relativo alla questione. Spunta infatti un like ‘galeotto’ su Instagram all’ultimo post dei bianconeri in cui viene posta sotto i riflettori proprio la nuova divisa per la stagione 2022/23. Tra quelli di Morata e Dybala c’è infatti anche il ‘mi piace’ di Di Maria e chissà che non possa essere proprio quella bianconera la sua prossima maglia in carriera.

Ecco lo screenshot del like di Angel Di Maria al post della Juventus su Instagram: