Nuovo assalto del Barcellona: ora Allegri è pronto ad un grande addio

Nel futuro della Juventus torna ad esserci il Barcellona: nuovo assalto dei blaugrana e Allegri pronto all’addio

I bianconeri hanno posto fine, dopo dieci anni di successi, al proprio ciclo vincente: un filotto di vittorie iniziato da Antonio Conte e portato avanti da Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo.

Il primo tecnico a terminare la stagione senza vincere alcun trofeo, alla fine, è stato proprio Allegri. In estate la Juventus lavorerà in maniera importante sul mercato per riuscire a tornare subito a vincere dopo un giro a vuoto. Per riuscire a svoltare la rosa a disposizione del tecnico livornese, in ogni caso, serviranno molti incastri tra entrate e uscite: in questo senso, il Barcellona potrebbe tornare nuovamente a rivestire un ruolo da protagonista.

Calciomercato Juventus, Morata verso l’addio | Nuovo assalto del Barcellona

Anche nel calciomercato, tutto torna. Dopo gli importanti tentativi nel corso del mercato di gennaio, come vi abbiamo raccontato ampiamente su queste pagine, il Barcellona torna alla carica per Alvaro Morata. A rivelarlo sono le fonti di ‘AS’, che riportano come i blaugrana non abbiano abbandonato affatto la pista bianconera. L’attaccante spagnolo, attualmente, è in prestito alla Juventus dall’Atletico Madrid e per essere riscattato sarebbero necessari 35 milioni di euro.

Una cifra ritenuta troppo alta a Torino, dove il riscatto di Alvaro non è escluso ma per arrivare servirà uno sconto importante da parte dei ‘Colchoneros’. I blaugrana sono sulle tracce di Robert Lewandowski, ma Xavi sarebbe anche un grande estimatore di Morata e potrebbe affidare proprio a lui il proprio attacco. Dal canto suo, Massimiliano Allegri potrebbe anche fare a meno dello spagnolo: l’attacco della Juventus, infatti, sarà incentrato su Dusan Vlahovic. Nel futuro di Morata, quindi, potrebbe esserci un ritorno nella Liga e, in particolare, al Barcellona.