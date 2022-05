Vogliono cacciare Allegri, sostituto già scelto

Allegri nel mirino dei tifosi della Juventus dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter ai supplementari. Dopo dieci anni i bianconeri chiudono la stagione senza titoli

Allegri nella bufera, come era prevedibile, dopo la sconfitta con l’Inter in finale di Coppa Italia che per la Juventus vuol dire chiudere la stagione senza nemmeno un titolo, una cosa che non accadeva da dieci anni.

La quasi totalità dei tifosi vuole la ‘testa’ di Allegri, in sostanza l’esonero che, a meno di sorprese, non avverrà nonostante la stagione del tutto fallimentare. Il tecnico livornese gode sempre infatti della stima di Andrea Agnelli e, aspetto più importante, è blindato da un contratto di altre tre anni da circa 9 milioni a stagione bonus inclusi. Specie sui social, però, gli juventini spingono per la ‘cacciata’ dell’allenatore tornato l’estate scorsa. In risposta al nostro sondaggio, gli stessi si sono già portati avanti ‘scegliendo’ il nome dell’ideale successore.

Calciomercato Juventus, via Allegri: i tifosi ‘scelgono’ Zidane

Il più votato è stato un grande ex, Zinedine Zidane che attualmente è anche senza squadra. Per il transalpino si continua però a parlare di Psg e Nazionale Francese. Al Psg è accostato con forza pure l’altro grande ex, Antonio Conte, il secondo classificato, seppur abbia raccolto meno della metà dei voti di ‘Zizou’. Staccatissimi gli altri tre, Gasperini, Tuchel e Pochettino.