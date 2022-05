Nuovo incontro già deciso: Juve col fiato sospeso

La Juve continua a monitorare la situazione sul calciomercato. In programma un nuovo incontro: ecco cosa sta succedendo

Una giravolta, poi un’altra e una svolta che potrebbe essere decisiva: non siamo alle giostre, ma sul calciomercato e al centro di una telenovela che da mesi ci accompagna, quella per Ousmane Dembele.

L’esterno d’attacco rappresenta un elemento di sicuro estro e affidabilità, in chiave offensiva. Il classe 1997 quest’anno ha sfornato ben tredici assist nella Liga, pur non giocando sempre e da titolare senza troppa continuità. Le sue qualità, nonostante diverse stagioni tra alti e bassi, non sono in dubbio. Lo è sicuramente la sua situazione contrattuale. L’accordo che attualmente lega il francese con il Barcellona scadrà alla fine di giugno e questo ha scatenato l’interessamento di diversi club sul calciomercato. Uno di questi è sicuramente la Juve, a cui il francese piace non poco e che, quando i giochi sul campo saranno fatti, potrebbe sferrare l’attacco decisivo. La priorità, però, almeno per il momento, resta il Barcellona e nelle ultime ore sono arrivate importanti novità in tal senso.

Dembele-Barcellona, nuovo incontro per il rinnovo e Juve in agguato

Uno come Dembele farebbe decisamente comodo a Massimiliano Allegri, ma non è detto che lo avrà mai a disposizione. Secondo quanto riporta ‘El Larguero’, infatti, la prossima settimana ci sarà un altro incontro per il rinnovo. Bisognerà trovare la quadra per far sì che l’ex Borussia Dortmund resti e non è così semplice. L’intenzione dei blaugrana è che il primo anno costi meno di quanto intende il giocatore. Il club vuole proporre un contratto a salire in base al raggiungimento di determinati obiettivi: gol e partite, ad esempio. Vedremo se i bonus saranno risolutivi per il prolungamento, ma la telenovela per Dembele non è ancora finita e la Juve è ancora alla finestra.