Juventus, scelta fatta e spalla di Vlahovic in Serie A

Juventus, scelta fatta per il partner d’attacco di Vlahovic: il nome giusto arriva dalla Serie A

A gennaio è stato il colpo di mercato per eccellenza, non solo della Serie A, ma di tutta Europa. Per il costo del cartellino e perché accaparrarsi un giocatore come Dusan Vlahovic non è certamente facile. Il serbo fino ad ora ha siglato 23 gol in campionato, ma la media si è abbassata rispetto alla prima parte di stagione con la maglia della Fiorentina.

Vlahovic ha messo a segno 17 reti in 22 giornate e 6 gol in 13 presenze con la Juventus. La differenza è notevole e il serbo è chiamato a dare risposte in questo finale di stagione, in particolare nella finale di Coppa Italia. Il giocatore però non è certo in discussione e la società bianconera pensa ad un nuovo partner d’attacco per il prossimo anno, visto che Dybala andrà via e che il riscatto di Morata resta un punto interrogativo. Per questo sul canale Telegram di Calciomercato.it abbiamo deciso di proporre un sondaggio su chi sarebbe il miglior partner d’attacco per il giocatore serbo.

Sondaggio CM.IT, è Raspadori la spalla giusta per Vlahovic

Per il 33% dei votanti, la soluzione migliore per la Juventus porta a casa Sassuolo. Il profilo giusto su cui il club bianconero dovrebbe investire sarebbe quello di Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante è corteggiato da molte società e non è detto che possa restare in neroverde anche nella prossima stagione, a patto che l’offerta sul tavolo riesca a convincere il Sassuolo.

Il 23% ha scelto invece un profilo più esperto, quello di Angel Di Maria, che potrebbe lasciare il Psg in caso di mancato rinnovo e che continua a piacere molto al club bianconero. Il 17% ha optato per un altro profilo sudamericano, Gabriel Jesus, mentre il 12% dei votanti ha espresso la propria preferenza per Marcus Rashford, il cui futuro con la maglia del Manchester United resta in dubbio. Solo 9% invece per Hakim Ziyech, mentre il 6% preferirebbe un altro partner d’attacco per Vlahovic.