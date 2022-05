Lozano non ci sta: presa di posizione a sorpresa

Duro sfogo di Hirving Lozano sui social: l’attaccante messicano del Napoli smentisce alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi

Hirving Lozano dice basta. Il messicano alza la voce e lo fa tramite voci, bollando come “mera speculazioni” alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane da parenti e amici.

L’attaccante del Napoli è legato al club partenopeo fino a giugno 2024, ma – come del resto tutti i big azzurri – il suo futuro dipenderà anche dalle offerte che perverranno a De Laurentiis. Non è a questo però che fa riferimento Lozano nel suo sfogo su ‘Instagram’. Il messicano fa riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane sul suo futuro da familiari e amici. “In merito ad alcune dichiarazioni e interventi a terzi che circolano – le sue parole – ritengo opportuno chiarire che ogni comunicazione sulla mia carriera e sul mio futuro è valida solo se arriva dalla mia voce o da quella dei miei rappresentanti”.

Napoli, Lozano fa chiarezza: “Mera speculazione”

Lozano entra poi nel dettaglio specificando che “i temi relativi alla mia attività professionale sono discussi soltanto in una cerchia molto ristretta di collaboratore, familiari e amici non partecipano”. Proprio per questo, conclude il messicano, “nessuno è a conoscenza di piani, impegni e attività; qualsiasi commento in merito è da ritenersi privo di qualsiasi certezza e deve essere considerato come una mera speculazione”.