Addio Juventus, incontro fissato: annuncio vicino

Finale di stagione in cui saranno in molti a dire addio alla Juventus, è il momento dei saluti e dell’annuncio ufficiale: la data

Tutto in 90 minuti, o forse 120, con eventuali ulteriori calci di rigore, per dare un senso alla stagione e provare a dare un abbrivio positivo a quella che verrà. Per la Juventus, la finale di Coppa Italia con l’Inter si tinge di molteplici significati, che possono dire molto sul futuro.

La squadra di Allegri insegue un trofeo che permetterebbe di continuare, in bacheca, una striscia ‘vincente’ che dura dal 2011/2012. E permetterebbe di dare sostanza al nuovo ciclo tecnico. Con, in contemporanea, gli interpreti di un ciclo precedente che però, per lasciare strada al nuovo, dovranno salutare. Sarà una finale di congedi per molti in bianconero. A cominciare da Dybala, di cui già si sa da tempo, ma non soltanto.

Juventus, Chiellini ai saluti dopo la Coppa Italia

Dirà basta anche, con ogni probabilità, il capitano Giorgio Chiellini. Il difensore è consapevole della necessità di un rinnovamento della rosa e non vuole ostacolarlo, per il rapporto che lo lega al club. Come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, dopo la finale di coppa, giovedì o venerdì, dovrebbe esserci l’incontro con il presidente Andrea Agnelli e quindi l’annuncio potrebbe arrivare prima della gara di campionato con la Lazio, prevista lunedì. Sarà l’ultima allo Stadium, per lui, poi sarà tempo di futuro. Si guarda alla MLS per concludere la carriera. Ma senza una offerta convincente, Chiellini potrebbe mettersi già a ‘studiare’ per la futura vita da dirigente della Juventus.