Paura per Araujo, ambulanza in campo dopo uno scontro

Grande paura per Araujo nel corso del secondo tempo di Barcellona-Celta: trasportato in ospedale in ambulanza

Attimi di paura a Barcellona durante il secondo tempo del match tra i blaugrana di Xavi e il Celta Vigo. Protagonista sfortunato è Ronald Araujo, difensore uruguaiano costretto ad abbandonare il campo in ambulanza.

Il 23enne è caduto a terra dopo essersi scontrato in maniera abbastanza dura con il suo compagno di squadra Gavi. Un colpo alla testa dal quale il calciatore sembrava essersi ripreso, tanto da riuscire a rialzarsi, prima però di accasciarsi nuovamente a terra.

Da qui l’ingresso sul terreno di gioco dell’ambulanza dopo le prime cure direttamente sul campo. Sono trascorsi diversi minuti prima che Araujo fosse fatto salire sull’ambulanza e quindi trasportato in ospedale. Fortunatamente il difensore non ha mai perso conoscenza. Come da comunicato del Barcellona, la prima diagnosi per l’uruguaiano è di commozione cerebrale.

Barcellona-Celta, commozione cerebrale per Araujo

Le indicazioni che arrivano dall’ospedale di Barcellona dove Araujo è stato trasportato sono rassicuranti, anche se ora il calciatore dovrà sottoporsi ad accertamenti per valutare in maniera precisa il suo stato di salute. Il tutto è avvenuto al 60′ della partita con il punteggio già fissato sul 3-1 che sarà anche il risultato finale.