Allarme infortuni, caviglia KO e Juve a rischio

Un big a serio rischio per il prossimo match contro la Juventus: è allarme infortuni, preoccupano le sue condizioni

La Juventus è attesa dal fondamentale impegno di mercoledì a Roma nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, crocevia della stagione (finora deludente) dei bianconeri di Allegri.

La ‘Vecchia Signora’ ha chiuso con largo anticipo la corsa per l’accesso alla prossima Champions League, non riuscendo però a lottare per lo scudetto con le prime della classe Inter e Milan. Gli impegni in campionato con Lazio e Fiorentina, nelle ultime due giornate, rischiano così di essere solamente di contorno e per tributare tutti gli onori del caso a Chiellini e Dybala, al passo d’addio i bianconeri.

Diversa invece la situazione della Lazio, che grazie al bel successo contro la Sampdoria ha appaiato al quinto posto i cugini della Roma in classifica. La formazione di Sarri resta quindi in piena corsa per un posto alla prossima Europa League e il prossimo match di lunedì sera all’Allianz Stadium proprio contro la Juve di Allegri diventa vitale per proseguire la marcia verso una poltrona europea nella prossima stagione.

Lazio, Immobile a rischio per la Juventus: la caviglia preoccupa

Sarri però trema considerando le condizioni di Ciro Immobile, uscito con una caviglia malconcia dall’ultimo match dell’Olimpico con la Sampdoria. Il capitano e bomber laziale ha stretto i denti e giocato una distorsione, peggiorando però la situazione: il dolore è aumentato, con l’attaccante della Nazionale che dovrà restare due giorni a riposo come scrive il ‘Messaggero’. Solo dopo si avrà un quadro più chiaro sulle sue condizioni, ma la sua presenza per il big match di Torino rimane al momento a forte rischio.

Sarri e la Lazio incrociano le dita, con Immobile che cercherò di stringere i denti per essere in campo e guidare l’attacco biancoceleste in casa della Juve. Anche perché il tecnico laziale non è ancora sicuro di recuperare Pedro: lo spagnolo oggi effettuerà dei nuovi controlli al polpaccio, in attesa del via libera per tornare in gruppo. Anche se disponibile, l’ex Barcellona e Roma evidentemente non potrà essere al massimo della condizione.