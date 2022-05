Cambia tutto per Pogba: Juventus in bilico, è il momento di scegliere

Nuovo ribaltone per il futuro di Pogba, notizie che spiazzano la Juventus che ora si trova nella necessità di compiere una scelta

La Juventus prova a regalarsi un sorriso in questo finale di stagione, con la Coppa Italia da tentare di vincere per nobilitare l’annata. Poi, sarà il momento del mercato e di rafforzare adeguatamente la squadra, per tentare di tornare in auge per il prossimo anno per lotta scudetto e maggiore competitività in Europa.

La squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno di innesti di spessore in diverse zone del campo. Soprattutto in mezzo, dove la linea mediana è lontana dai fasti di un tempo. E non a caso, si pensa, sempre, al possibile ritorno di Paul Pogba. Il francese lascerà a zero il Manchester United e la suggestione del suo ritorno è sempre presente. Operazione economicamente non facile anche se a parametro zero, ma potrebbe risultare decisiva la volontà del giocatore, che ha sempre pensato con una certa nostalgia ai suoi trascorsi torinesi. Anche se potrebbero esserci novità importanti, e non esattamente gradite, in proposito.

Real Madrid su Pogba, mollato Tchouameni: e ora?

Secondo ‘Elnacional.cat’, in Spagna, infatti, il Real Madrid, spaventato dalle richieste del Monaco per Tchouameni (intorno ai 50 milioni di euro), starebbe virando nuovamente su Pogba. Per convincerlo, Florentino Perez punterebbe sul ‘clan’ francese che il ‘Polpo’ potrebbe trovare al Bernabeu: Benzema, Camavinga, Mendy, forse anche Mbappe, se il colpaccio fosse messo a segno. Juventus dunque gelata dall’inserimento dei ‘Blancos’, che però, a questo punto, potrebbe valutare un ritorno di fiamma proprio per Tchouameni. Anche se, nel caso del giovane centrocampista monegasco, le richieste precedentemente richiamate del club del Principato non aiutano di certo.

Intanto, secondo quanto riporta ‘The Athletic’, Pogba avrebbe rifiutato anche il Manchester City, possibilità che era emersa negli ultimi giorni. Il PSG resta, oltre ai Blancos, una delle principali opzioni per il futuro del francese, con la Juve ora un po’ più fredda sul grande ex.