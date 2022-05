Il gol di Verdi scatena il parapiglia: doppia espulsione

Si scatena il parapiglia dopo la rete di Verdi in Salernitana-Cagliari: espulsi Ribery e Radunovic, confusione a bordo campo

La Salernitana vede la salvezza con il calcio di rigore trasformato da Verdi contro il Cagliari. Proprio la rete dell’attaccante ex Napoli e Torino ha scatenato il caos a bordo campo.

Il calciatore è andato ad esultare, insieme ai compagni in campo e a quelli in panchina, dove si stavano riscaldando i panchinari del Cagliari. Una scelta che la squadra sarda a interpretato come una provocazione. Da qui il parapiglia che ha coinvolto soprattutto le due panchine. A farne le spese sono stati Ribery e Radunovic, entrambi espulsi dal direttore di gara. Per il ritorno alla normalità è stato necessario qualche minuto con il gioco fermo: il direttore di gara ha faticato non poco per calmare gli animi e far riprendere la partita.

Secondo quanto spiegato a ‘DAZN’, il tecnico della Salernitana Davide Nicola aveva capito che l’esultanza avrebbe potuto essere interpretata come una provocazione ed ha provato a fermare i suoi calciatori senza riuscirci.

Da qui il parapiglia durato qualche minuto e quindi la doppia espulsione per provare a riportare la calma.