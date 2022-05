PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-SAMPDORIA: Luis Alberto magico, Vieira soffre

Pagelle e tabellino di Lazio-Sampodria: brilla Luis Alberto mentre Vieira e Ferrari soffrono le scorribande biancocelesti

LAZIO

Strakosha 6,5 – Reattivo sulla girata di Rincon, attento sul destro di Sabiri. Il palo lo salva su Quagliarella.

Lazzari 7 – Salva due palloni velenosi di testa. Lucido nel servire Luis Alberto dopo una delle sue cavalcate. Dal 76’ Hysaj sv

Patric 7 – Trova il suo primo gol in Serie A, impattando di testa il cross di Luis Alberto.

Acerbi 6 – Mura Sabiri in area di rigore. Non commette grandi sbavature.

Marusic 5,5 – Fa il compitino, arrivando solo una volta al cross in area.

Milinkovic-Savic 6,5 – Nonostante qualche noia fisica, rimane in campo, fornendo la solita prova di qualità.

Cataldi 6,5 – Gioca numerosi palloni, dettando bene i tempi. Dà brillantezza alla manovra. Equilibratore. Dal 65’ Leiva 6 – Ordinaria amministrazione.

Luis Alberto 8 – Prima l’assist a Patric, poi il gol da applausi, con dribbling di suola su Audero. È l’uomo partita. Dal 76’ Basic 6 – Sporca i guantoni ad Audero.

Felipe Anderson 6 – Timidi tentativi di giocata, non riesce ad illuminarsi.

Immobile 6 – Non riceve palloni puliti, il suo unico tiro è un passaggio per Audero, ma lotta fino alla fine.

Zaccagni 6 – Prova sufficiente, esce per una botta rimediata da Vieira. Dall’83’ Romero sv

All. Sarri 6,5 – La sua Lazio la sblocca su palla inattiva, il resto lo fa Luis Alberto. Positivo l’aver mantenuto la porta inviolata.

SAMPDORIA

Audero 5,5 – Non ha grandi responsabilità sul gol di Patric. Messo a sedere da Luis Alberto sul 2-0.

Bereszynski 6 – Sul suo versante i pericoli sono minori. Trova Quagliarella in area, che spreca.

Ferrari 5 – Perde Patric sul vantaggio biancoceleste. Non riesce ad evitare il gol del raddoppio

Colley 5,5 – Bravo a contenere Immobile in alcune circostanze, ma naufraga come tutta la difesa.

Augello 5,5 – Regala il calcio di punizione che porta al vantaggio dei padroni di casa.

Vieira 5 – Ammonito per un contrasto duro su Zaccagni. Soffre lo strapotere biancoceleste a centrocampo. Dall’85’ Trimboli sv

Candreva 5,5 – Positivo per i primi dieci minuti, poi scompare totalmente.

Rincon 5,5 – Il migliore del centrocampo doriano. Strakosha gli nega il gol in avvio.

Thorsby 5 – Si divora la rete che avrebbe potuto indirizzare la gara in modo totalmente diverso.

Sabiri 5 – Difendere non è il suo compito principale, ma soffre maledettamente il duello con Lazzari. Dal 68’ Damsgaard – sv

Caputo 6 – Fornisce un assist solo da spingere in porta a Thorsby. Ottimo primo tempo, cala nella ripresa. Dal 68’ Quagliarella 5,5 – Colpisce il palo da due passi.

All. Giampaolo 5,5 – La sua Samp gioca un discreto primo tempo. Dopo la rete subita, i blucerchiati si sgretolano.

Arbitro Massa 6 – Forse avrebbe potuto sanzionare diversamente un duro contrasto su Lazzari a fine primo tempo. Solo due cartellini i cartellini spesi.