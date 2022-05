Belotti tra permanenza e addio: arriva l’annuncio UFFICIALE

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato del futuro di Andrea Belotti prima del fischio d’inizio della gara col Napoli

In questi minuti sta andando in scena lo scontro tra Torino e Napoli. Gli azzurri sono passati in vantaggio nella ripresa, sbloccando il risultato grazie all’azione personale di Fabian Ruiz. Lo spagnolo si è inserito in area dopo una percussione in solitaria e ha trafitto Milinkovic-Savic con un tiro rasoterra.

La sconfitta a sorpresa della Juventus permette al club partenopeo di affrontare gli ultimi impegni con ancora più serenità, guardando anche alle novità riguardanti il calciomercato. A questo proposito, è tornato in auge per l’attacco il nome di Andrea Belotti, accostato negli scorsi mesi anche a squadre come Milan, Roma e Atalanta in Serie A. Il ‘Gallo’ è un’incognita per quanto riguarda il rinnovo del contratto col Torino.

Calciomercato Torino e Napoli, Vagnati su Belotti: “È ancora tutto aperto”

Sull’argomento si è espresso il direttore tecnico dei granata, Davide Vagnati, poco prima del fischio d’inizio della gara col Napoli: “Il rinnovo di Belotti? Ci siamo parlati, lui deve fare ancora le sue valutazioni per prendere la decisione finale e ci riaggiorneremo al più presto. Faremo le valutazioni nel futuro imminente. È ancora tutto aperto“. Dunque non c’è niente di deciso per il futuro del ‘Gallo’ e probabilmente a questo punto ne sapremo di più al termine della stagione.