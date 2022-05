L’annuncio che cambia tutto, salta Conte e arriva l’ex Juve

L’annuncio del presidente sgombra il campo dai dubbi: salta Conte, arriva l’ex Juventus

Il presidente scioglie i dubbi: salta Conte, arriva l’ex Juventus. A parlare è Noel La Graet, numero uno della Federcalcio francese. In un’intervista a ‘L’Equipe’ si lascia andare ad una frase che sa di annuncio.

L’ex allenatore del Real Madrid è stato spesso accostato alla Juventus, ma ora il suo nome è da mesi in orbita Paris Saint-Germain. Pochettino è vicino all’addio – nonostante il campionato vinto – e Zidane rappresenta il candidato principale. Oltre al francese c’è anche Antonio Conte per la panchina della società transalpina con una decisione attesa nelle prossime settimane. Ora però arrivano le dichiarazioni di La Graet che rischiano di indirizzare in maniera netta la situazione.

Calciomercato, arriva Zidane: l’annuncio di La Graet

Come detto è La Graet a parlare del futuro di Zinedine Zidane. Nell’intervista a ‘L’Equipe’, il presidente della Federcalcio francese si sofferma su Deschamps e la panchina della Francia: “Zidane ha dimostrato a Madrid di avere qualità che difficilmente immaginavamo. Nella mente dei francesi può essere il successore di Deschamps. Ma non è questo il mio obiettivo. Staremo a vedere. Se ci separeremo, sicuramente sarà un candidato”. Per La Graet aggiunte: “Vedremo perché Zidane potrebbe andare al Psg e per guidare la Francia bisogna essere liberi”.

Una sorta di annuncio quindi da parte del numero uno del calcio transalpino che ha anche fissato l’obiettivo minimo per i Mondiali di Qatar 2022: gli ottavi di finale. Su quel succederà dopo c’è ancora mistero, anche se Zidane “potrebbe andare al Psg”.