UFFICIALE l’addio: ora la Juve può prenderlo gratis

E’ arrivato l’annuncio ufficiale del divorzio a fine stagione. Si tratta di una grande occasione a zero che può decidere di cogliere la Juventus o altri club di A

Adesso è ufficiale. L’annuncio è arrivato poco fa: andrà via dopo cinque stagioni e a costo zero visto che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. Si tratta ora di una grande ‘occasione’ del tutto gratis, commissioni escluse, che può decidere di cogliere la Juventus oppure qualche altra big del campionato di Serie A.

Parliamo di Florian Grillitsch, mediano austriaco in forza all’Hoffenheim. Proprio il club teutonico ha appena annunciato su Twitter che il 26enne ha deciso di traslocare altrove al termine di questa stagione. Il rinnovo, come scritto da Calciomercato.it, sarebbe potuto arrivare solo in caso di qualificazione in Champions dello stesso Hoffenheim, un traguardo che la squadra di Hoeneb non è riuscito a raggiungere.

Mach’s gut, Grillo 👋 Florian #Grillitsch wird die #TSG nach fünf Jahren zum Saisonende verlassen. Vor dem Anpfiff wurde Grillo vor den eigenen Fans in der #PreZero Arena verabschiedet 🤝 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) May 7, 2022

L’entourage di Grillitsch è in contatto con diverse squadre italiane, occhio proprio alla Juve ma anche Inter (al quale è stato offerto), Milan, Roma e Napoli. Sarebbe un bel colpo a zero, ammesso che si riesca a battere la concorrenza straniera, in primis dell’Arsenal.