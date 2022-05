Colpo di scena Sarri: “Andra via dalla Lazio”

Nuove voci sul futuro di Maurizio Sarri dopo la prima stagione sulla panchina della Lazio. L’annuncio a sorpresa

Vigilia di campionato anche per la Lazio di Maurizio Sarri, che in queste ultime tre giornate va a caccia del quinto posto e della qualificazione in Europa League, sfumato il sogno Champions.

Una stagione di alti e bassi per l’ex Napoli e Juventus, la sua prima in biancoceleste, caratterizzata da rumors tra campo e mancato rinnovo, fino alle ultime voci sulle frizioni con il presidente Lotito. Se ne parla ormai da mesi, ma non c’è ancora stata alcuna fumata bianca. Con ogni probabilità si aspetterà la fine del campionato per delineare il futuro della società: Sarri chiede interventi importanti sul mercato per migliorare la rosa, Lotito temporeggia. Nel frattempo, arriva un annuncio improvviso sul futuro del tecnico biancoceleste.

Calciomercato Lazio: “Così Sarri andrà via”

Intervenuto a ‘Radio Radio’, il giornalista Furio Focolari ha parlato così della situazione di Sarri alla Lazio: “La Lazio negli ultimi anni non ha mai avuto una programmazione: sono stati presi spesso giocatori anziani a parametro zero. Sarri? Ha un contratto e Lotito non licenzia allenatori che poi deve pagare. Sarri chiede 6-7 giocatori perché altrettanti ne vanno via: i due portieri, Reina e Strakosha, Luiz Felipe, Radu, Leiva… Ma Sarri ha anche capito che non si può alzare la voce nella Lazio. Si guarderà intorno e se avrà la possibilità di andare altrove, secondo me andrà via”.