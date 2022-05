CMIT TV | Allegri gongola: “Milinkovic accetta l’offerta della Juventus”

Sergej Milinkovic-Savic dovrebbe dire addio alla Lazio nel prossimo calciomercato estivo. Il serbo è in cima alla lista del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri

C’è stato anche Sergej Milinkovic-Savic al centro delle discussioni nella diretta Twitch della CMIT TV. Destinato a lasciare la Lazio nel calciomercato estivo, il centrocampista serbo è in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri e quindi della Juventus.

Intervenuto alla Tv di Calciomercato.it, Marco Venditti ha dato molte chance alla Juve nella corsa al cartellino di Milinkovic-Savic, come noto obiettivo pure di Manchester United e Paris Saint-Germain: “Lui vorrebbe cambiare piazza, ma non lasciare l’Italia – le parole del giornalista vicino al mondo bianconero – La sua volontà è quella di accettare la proposta della Juve“.

Da Milinkovic-Savic a Raspadori, possibile erede di Paulo Dybala: “E’ una realtà italiana, che peraltro non costa molto. Per adesso si punterebbe su Raspadori perché a livello economico è più accessibile. Poi occorrerà un terzino sinistro, perché quasi sicuramente Alex Sandro partirà. Infine, ovviamente, il centrocampista che potrebbe essere appunto Milinkovic-Savic. Inoltre, non credo che la Juventus terrà Kean, quindi sarà necessario un altro attaccante per quattro colpi in totale”.