Non farà come Dybala: la firma, adesso, è vicina

Firma con la Juventus più vicina: spunta l’incontro con il club bianconero. Le ultimissime di mercato

È già vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri e l’Inter scenderanno in campo oggi in vista della finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo.

Una finale raggiunta da Dybala e compagni anche grazie al gol di Federico Bernardeschi nel ritorno contro la Fiorentina. L’esterno bianconero, ancora in scadenza di contratto a giugno, ha parlato così dopo il ritorno al gol: “Rete dei saluti? No, assolutamente no, c’è una stagione da finire, abbiamo una stagione in corso, ci sono degli obiettivi da raggiungere e questo è l’importante”. Come raccontato da Calciomercato.it, la priorità di Bernardeschi è sempre la Juventus. Il campione d’Europa con la Nazionale voleva e vuole ancora restare in bianconero. In questo senso, ieri a Torino c’è stato un incontro col suo agente Pastorello in cui si è sicuramente affrontato l’argomento futuro. E arrivano ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Bernardeschi più vicino

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, ieri Federico Pastorello ha incontrato la dirigenza della Juventus. Le trattative per il prolungamento del contratto stanno continuando e l’ottimismo è segnalato in crescita: si lavora ad un compromesso che metta tutti d’accordo, in ogni caso su cifre al ribasso rispetto all’attuale ingaggio del giocatore. Bernardeschi, però, vuole la Juve e il sì dei bianconeri sembra più vicino.