Orgoglio Emery: “Perso le forze ma ecco cosa abbiamo dimostrato”

Le parole di Emery al termine di Villarreal-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League

Il Villarreal di Emery ha sfiorato l’impresa in Champions League. Gli spagnoli hanno messo paura al Liverpool, nella semifinale di ritorno, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 2 a 0. Poi il crollo nella ripresa.

Emery, al termine della partita, ha così parlato del ko dei suoi: “Abbiamo mantenuto viva la speranza senza giocare bene – riporta AS -. Nel secondo tempo abbiamo perso le forze, pagando le fatiche dei primi 45 minuti e il loro goal ci ha colpito mentalmente. Non abbiamo più avuto le forze per rispondere al Liverpool. Abbiamo dimostrato di non essere stati invitati a questa semifinale e di voler giocare la finale. Ma la perdita di Gerard, a livello emotivo per la squadra, ci ha messo a dura prova. Ci sono stati quattro tempi di quarantacinque minuti e uno solo è stato insufficiente”.