“Un disastro”: Orsato mette d’accordo tutti, che bocciatura

La direzione di gara di Orsato un Real Madrid-Manchester City scatena i commenti sui social: la bocciatura è pesante

C’è un po’ di Italia al ‘Bernabeu’ in Real Madrid-Manchester City, semifinale di ritorno della Champions League. Ad arbitrare è stato chiamato Daniele Orsato che però sta confermando il rapporto non certo ottimo tra le coppe europee e l’Italia.

Il fischietto di Schio è al centro delle critiche per la sua direzione di gara. In particolare è il metro scelto per i cartellini gialli che non sta piacendo a molti con i social letteralmente scatenati nel giudicare in maniera negativa la sua direzione di gara. Su tutti sono due gli episodi che sono finiti sotto la lente di ingrandimento: un fallo di Casemiro, non sanzionato con il cartellino giallo da Orsato, e la doppia ammonizione comminata a Modric e Laporte per l’acceso confronto ad inizio partita. Una doppia scelta che in molti hanno ritenuto troppo clemente da un lato e troppo dura dall’altro.

Real-City, Orsato bocciato: quante critiche

I giudizi sul direttore di gara italiano sono decisamente negativi. “Un disastro” scrive senza mezze misure un utente su Twitter, mentre un altro prova a dare una spiegazione alle decisioni del fischietto: “Ha dimenticato il cartellino giallo a casa”.

Ecco alcuni tweet sulla direzione di gara:

Anche Bernardo da giallo

Orsato un disastro — Buzz (@Buzz64134130) May 4, 2022

Orsato ha dimenticato il cartellino giallo a casa — Biajoe Formaggio (@xFister) May 4, 2022

1^tempo senza grandi emozioni, il Real che aspetta, cerca di uscire dalla pressione con la sua tecnica, il City che gestisce la palla, e crea qualche occasione in più. Orsato deve avere qualche problema con le ammonizioni: quella di Casemiro su De Bruyne era sacrosanta #0:0 pic.twitter.com/7wZBGcVCBj — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 4, 2022

Orsato on fire…

Casemiro chiaramente da giallo.

Strano che a madrid si salvi. — pap1pap (@pap1pap) May 4, 2022

Gestione pessima di gara da parte di Orsato. Chissà perché non mi sorprende. — Riccardo Pozzolli (@RPozzolli) May 4, 2022

Casemiro salvato dal giallo in due occasioni…eh ma Orsato miglior arbitro italiano…

In Europa stranamente arbitra diversamente…

Pessimo#RealManCity — Alessandro (@Alessandro9972) May 4, 2022

Primo tempo di #Orsato.

Manca un giallo enorme a #Casemiro per fallo su #DeBruyne.

Giusto, invece, non ammonire sulla trattenuta di #Foden: dopo la concessione del vantaggio un calciatore deve essere ammonito solo in caso di imprudenza. In questo caso il fallo antisportivo(segue) — Luca Marelli (@LucaMarelli72) May 4, 2022